Die Regierung in China will es attraktiver machen, Kinder zu bekommen.

Der Chef der Kommission für Gesundheit und Familienplanung sagte in Peking, China müsse mehr Betreuungsplätze schaffen. Und Frauen müssten nach der Geburt ihrer Kinder wieder leichter in den Job zurückkommen.

In China galt noch bis vor kurzem die Ein-Kind-Politik. Die hatte die Regierung vor zwanzig Jahren eingeführt, um das Bevölkerungswachstum zu bremsen. Jetzt will man aber wieder für mehr Geburten sorgen - unter anderem, weil es so viele alte Menschen gibt.

Im Moment gibt es etwa 1,36 Milliarden Chinesen.