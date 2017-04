In einem Gefängnis im US-Bundesstaat Ohio sind zwei Häftlinge aufgeflogen, die dort zwei Computer betrieben haben - versteckt hinter einer Deckenverkleidung, heimlich angeschlossen an das Netzwerk der Anstalt. Der Fall liegt schon zwei Jahre zurück und ist jetzt durch den Untersuchungsb ericht bekannt geworden.

Computer Marke Eigenbau

Die Häftlinge nutzten es aus, dass in ihrem Gefängnis alte Computer demontiert wurden. Davon zweigten sie Teile ab und bauten sich ihre eigenen Rechner. Diese nutzen sie, um Pornos herunterzuladen, und auch, um Schadsoftware zu verbreiten. Außerdem besorgten sie sich aus der Gefängnisdatenbank die Daten anderer Häftlinge und bekamen damit Kreditkarten.

Die Rechner der Häftlinge sollen vier Monate lang in Betrieb gewesen sein. Aufgefallen sind sie, weil das Datenvolumen des Gefängnisses überschritten wurde - mit dem Zugang eines Mitarbeiters, der längst in Rente war.

Die Gefängnisbehörde in Ohio soll sich jetzt überlegen, wie sich solche Aktionen in Zukunft verhindern lassen.