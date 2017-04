5,4 Milliarden Exemplare davon geben die nationalen Banken in der Eurozone laut der Bundesbank im ersten Schritt aus. Der Grund für die neuen Scheine: Der Fünfziger soll sicherer werden. Er ist in der Eurozone die Banknote, die am meisten gefälscht wird.

Beim neuen Schein soll das mit mehreren Sicherheitsmerkmalen verhindert werden: Wie der Zwanziger hat er zum Beispiel ein Porträt-Fenster - darin erscheint ein Bild der Europa, wenn man den Schein gegen Licht hält. Außerdem gibt es eine Zahl, die beim Kippen ihre Farbe von Smaragdgrün nach Tiefblau ändert.

Die alten 50-Euro-Scheine bleiben weiter gültig, sie sind erst einmal parallel mit den neuen im Gebrauch.