Wie die britische Times berichtet, will der US-Präsident bei seinem Besuch in Großbritannien, voraussichtlich im kommenden Oktober, nicht auf die klassischen Gepflogenheiten verzichten, die ein Staatsempfang im britischen Königshaus so mit sich bringt. Und dazu gehört eben auch eine Kutschfahrt die Mall entlang - auch wenn die mit Trump als Passagier ein enormes Sicherheitsaufgebot verlangen und dementsprechend hohe Kosten verursachen wird. Trumps Vorgänger im Amt, Barack Obama, hatte freiwillig auf die Fahrt in der goldenen Kutsche verzichtet.

Dem Bericht zufolge wird Trumps Staatsbesuch in Sachen Sicherheitsvorkehrungen ohnehin schon so teuer wie bisher kein anderer. Scotland Yard rechnet außerdem damit, dass dann Zehntausende in Londons Straßen gegen Trump demonstrieren werden.

Laut dem Buckingham Palace gibt es jedes Jahr nur ein bis drei Staatsbesuche in Großbritannien. Bisher waren dabei zwei US-Präsidenten zu Gast: 2003 George W. Bush und Barack Obama 2011. Die Einladung an Donald Trump hat die britische Premierministerin Theresa May Ende Januar bei ihrem Besuch in Washington ausgesprochen - im Namen der Queen.