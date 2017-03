Das ist nicht sehr charmant, aber in Israel ist das jetzt Gesetz. Israelische Medien berichten, dass das Parlament das Gesetz dazu verabschiedet hat. Wer älter als 80 Jahre ist, hat da in Ämtern und Geschäften Vorrang und darf sich sozusagen ganz offiziell vordrängeln. Damit sind alte Menschen in Israel nicht mehr darauf angewiesen, dass Leute sie in einer Warteschlange freiwillig vorlassen.

In Israel gibt es für Warteschlangen - zum Beispiel in Museen, Banken oder bei der Post - jetzt eine klare gesetzliche Reihenfolge: Zuerst behinderte Menschen, dann alte Menschen, dann der Rest.