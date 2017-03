Krebs entsteht durch Genmutationen in den Zellen - doch was löst diese Mutationen aus?

"Wenn es in unserem Körper in einem bestimmten Gewebetyp oft Zellteilung gibt, passieren da auch mehr Fehler – das ist ja mathematisch auch ganz logisch – und da kann dann auch öfter Krebs dabei rauskommen."

Die Forscher sagen, viele genetische Veränderungen ließen sich nicht vermeiden - ein gesunder Lebensstil sei aber trotzdem wichtig. Wenn man sich die 17 untersuchten Krebs-Arten nämlich einzeln anschaut, ist es etwas komplizierter: Lungenkrebs ist das klassische Gegenbeispiel. 90 Prozent aller Lungentumore könnte man eigentlich verhindern, vor allem, indem man nicht raucht. Weitere Ursachen für Lungenkrebs sind Passivrauchen oder Luftverschmutzung.

Es gibt aber auch Krebsarten, bei denen Umweltfaktoren wirklich kaum eine Rolle spielen - da nennt die Studie zum Beispiel Bauchspeicheldrüsenkrebs. Bei dieser Krebsart geht die Forschung davon aus, dass nur ein Drittel aller Fälle vermeidbar ist und äußere Faktoren kaum eine Rolle spielen.

Bei den genetischen Risiken ist es so, dass die zwar insgesamt betrachtet eine untergeordnete Rolle spielen. Aber für den Einzelnen ist es natürlich schon eine wichtige Info, zu wissen, ob in der eigenen Familie zum Beispiel Risikogene für Brustkrebs vorkommen. Denn mit dem Wissen geht man dann ganz anders an die Krebsvorsorge ran - also öfters zum Check beim Arzt. Und dann lässt sich ein Tumor, der zwar vielleicht nur die Folge von Zufall bei der Zellteilung ist, eben früher erkennen und dadurch auch besser behandeln.



Deswegen raten die Forscher auch: Der beste Weg, um Todesfälle durch Krebs zu reduzieren, ist eine effektive Krebsfrüherkennung.