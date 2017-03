Die Vereinten Nationen haben ihren Bericht zu Frauen in hohen politischen Ämtern veröffentlicht. Und Merkel ist da die Ausnahme von der Regel. Demnach ist die Zahl der Frauen an der Spitze eines Landes zurückgegangen.

Nach der Absetzung der südkoreanischen Präsidentin Park Geun stehen Frauen weltweit nur noch in 16 Ländern an der Spitze. Neben Deutschland sind das etwa Großbritannien, Polen, Norwegen, Chile oder Liberia. Vor zwei Jahren waren es noch drei Frauen mehr.

Der Frauenanteil in den Parlamenten ist in den vergangenen zwei Jahren nur leicht angestiegen, von 22,6 auf 23,3 Prozent. An der Spitze steht Ruanda - hier sitzen im Unterhaus 60 Prozent Frauen. Im Oberhaus sind es 40 Prozent. Auf dieser Liste steht Deutschland auf Platz 23 - mit einem Frauenanteil von knapp unter 40 Prozent.