Sie sollen aber noch besser werden. Die Regierung will von jedem Unternehmen einen Nachweis darüber einfordern, dass Männer und Frauen gleich bezahlt werden. Das hat der Gleichstellungsminister gestern am Weltfrauentag erklärt. Er sagte, es sei der richtige Zeitpunkt für "etwas Radikales" in dieser Angelegenheit.

Im Economist-Index geht es um den Anteil berufstätiger Frauen, Hochschulabschlüsse von Frauen, die Zahl von Managerinen und den Frauenanteil im Parlament. Island schneidet insgesamt am besten ab - Deutschland belegt Rang 19. Trotzdem: Auch in Island verdienen Frauen durchschnittlich 14 bis 18 Prozent weniger als Männer. Die Regierung will diese Lücke innerhalb der nächsten fünf Jahre schließen.

Auch die Opposition unterstützt das Gesetz. Die Regierung hofft, dass es 2020 in Kraft treten kann.