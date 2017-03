Entdeckt wurde das Phänomen mit dem Hubble-Teleskop der Nasa. Das Schwarze Loch mit dem Namen 3C 186 hat eine Masse von einer Milliarde Sonnen. Um den Himmelskörper aus dem Mittelpunkt der Galaxie zu schleudern, sei die Energie von 100 Millionen gleichzeitig explodierender Supernovae nötig, so die Wissenschaftler. Sie vermuten, dass 3C 186 bei der Kollision von zwei Schwarzen Löchern entstanden ist.

Wenn Schwarze Löcher verschmelzen, dann kreisen sie zuerst umeinander. Dabei erzeugen sie Gravitationswellen, Verzerrungen in der Raumzeit, die durchs All wandern. Die Nasa vermutet, dass diese Gravitationswellen wie ein Tsunami wirkten, der das riesige Schwarze Loch in Bewegung setzte. Jetzt ist es mit extrem hoher Geschwindigkeit unterwegs - die Forscher glauben, dass es seine Galaxie in 20 Millionen Jahren verlassen und danach durchs All wandern wird.