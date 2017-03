Die Richter halten die aktuellen Pläne von Bundesjustizminister Heiko Maas für zu schwach: Der plant ein Gesetz, wonach Hass-Kommentare vom Betreiber der Seite schnell gelöscht werden müssen. Aus Sicht der Richter reicht es nicht, die Kommentare zu löschen. Es müsse auch sichergestellt werden, dass die Verfasser von strafbaren Inhalten strafrechtlich verfolgt werden.

Bisher hätten Staatsanwälte immer wieder Probleme, in den Sozialen Netzwerken die echten Namen der Nutzer herauszufinden. Der Richterbund fordert, dass Facebook und andere Betreiber Sozialer Netzwerke in Deutschland verbindliche Auskunftsstellen einrichten, die den Strafverfolgern schnell und verlässlich Informationen geben. Bundesjustizminister Maas will zwar auch Auskunftsstellen, allerdings nur auf freiwilliger Basis. Der Richterbund fordert außerdem, dass auch die Opfer von Hass-Posts vom Netzwerkbetreiber erfahren, wer hinter den Posts steckt, damit sie auf Unterlassung oder Schadenersatz klagen können.