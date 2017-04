In Großbritannien hat Premierministerin Theresa May vorgezogene Neuwahlen angekündigt.

In einer überraschenden Erklärung vor ihrem Amtssitz in der Londoner Downing Street Nr. 10 hat sie gesagt, dass die Briten am 8. Juni ein neues Parlament wählen sollen. Die Entscheidung sei ihr nicht leicht gefallen, aber Neuwahlen seien nötig für die Stabilität des Landes.

Hintergrund sind die Brexit-Verhandlungen mit der EU. May erhofft sich von den Neuwahlen offenbar mehr Rückendeckung und eine eigene Mehrheit im britischen Parlament. Sie hatte das Amt der Preminierministerin letztes Jahr von David Cameron übernommen. Damals erklärt sie, dass sie bis zur nächsten regulären Wahl im Amt bleiben wolle. Die wäre erst 2020.

Um die Neuwahlen durchzusetzen benötigt May eine Zweidrittel-Mehrheit im Unterhaus - die Abgeordneten sollen morgen darüber abstimmen. Die konservative Regierungspartei liegt in Meinungsumfragen deutlich vor der oppositionellen Labour-Partei.

Die komplette Erklärung der britischen Premierministerin gibt es bei den Kollegen von der BBC.