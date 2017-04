Weil es sich aber um niemand Geringeres als das Staatsoberhaupt von Großbritannien handelt, lassen sich Salutschüsse im Hyde Park und am Tower of London doch nicht vermeiden: Queen Elizabeth die Zweite wird heute 91 Jahre alt.

Seit 1953 ist sie auf dem Thron und damit die dienstälteste Monarchin in der Geschichte der britischen Royals. Zwar hat sie in den letzten Jahren einige Pflichten an ihre jüngeren Verwandten übertragen, an Abdanken denkt sie aber wohl trotzdem nicht. Im vergangenen Jahr jedenfalls antwortete sie auf die Frage, wie es ihr gehe, mit so viel Spitzzüngigkeit, wie es der Thron erlaubt: Nun, sie sehen ja, ich lebe noch.

Der Geburtstag der Queen wird übrigens erst im Juni groß gefeiert, mit der bekannten Parade Trooping the Colour.