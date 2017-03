Unter anderem soll für Wohnungseinbrüche eine Mindest-Strafe von einem Jahr Gefängnis kommen. Die Ehe für Unter-16-Jährige soll verboten werden. Mehr Geld gibt es für Präventionsprojekte gegen Extremismus.

Keine Einigung gab es dagegen bei umstritteneren Themen, wie der Ehe für Schwule und Lesben oder besseren Möglichkeiten für Arbeitnehmer von Teilzeit wieder auf Vollzeit aufzustocken.

Das könnte auch am anstehenden Bundestagswahlkampf liegen. Beim Koalitions-Treffen war zwar auch der neue SPD-Chef Martin Schulz dabei, Kanzlerin Angela Merkel hatte allerdings schon vorher gesagt: Es liege in der Natur der Sache, dass man in den nächsten Monaten nicht mehr so viele Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen werde.