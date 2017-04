Forscher aus München haben zusammen mit griechischen Kollegen entdeckt, dass Pollen sogar in 2000 Metern Höhe unterwegs sind - unter anderem die von Kiefern und Eichen. Die Wissenschaftler hatten Luftproben gesammelt, zum Teil am Boden und zum Teil per Flugzeug.

Sie schreiben im Magazin Scientific Reports, dass sie damit einen Mythos widerlegen konnten - und zwar den, dass Pollen fast nur nah am Boden vorkommen, da wo sie freigesetzt wurden. Sie hoffen, dass sie mit diesem Fund Allergikern helfen können. Ihre Idee ist ein Warnsystem, dass solche Pollenwolken erfasst und sich meldet, wenn sie in Gebiete mit vielen Menschen kommen.