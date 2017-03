Forscher sagen Geisteszustand bei Verbrechen voraus

Handelte ein Täter vorsätzlich, also mit Absicht, oder fahrlässig, also einfach nur leichtsinnig?

Die Anwort auf diese Frage ist so wichtig, weil sie darüber entscheidet, wie hart ein Angeklagter bestraft wird. Bisher entscheiden Richter in Prozessen darüber. Vielleicht bekommen sie irgendwann Unterstützung von den Neurowissenschaften. Neurowissenschaftler aus den USA haben nämlich nach eigenen Angaben nachgewiesen, dass man im Gehirn sehen kann, ob eine Person vorsätzlich oder fahrlässig handelt.

Sie haben die Gehirne von 40 Probanden gescannt und sie gleichzeitig gebeten, zu entscheiden, ob sie einen Koffer über die Straße bringen, in dem sich möglicherweise Drogen befinden. Das Gehirn arbeitete unterschiedlich, je nachdem, ob die Versuchspersonen davon ausgingen, dass Drogen im Koffer sind oder nicht. Die Wissenschaftler sagen allerdings, dass die Bewertung, ob eine Handlung fahrlässig oder vorsätzlich ist, nicht alleine von Hirn-Scans abhängig gemacht werden kann. Ihnen zufolge ist man hier erst am Anfang der Forschung.

Über ihre Ergebnisse berichten die Wissenschaftler in the Proceedings of the National Academy of Sciences.