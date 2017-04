Zwei von drei Wissenschaftlern an staatlichen Hochschulen in Deutschland haben nur einen Zeitvertrag. Zu diesem Ergebnis kommt dasHochschul-Barometer, die Umfrage unter Unirektoren und -präsidenten. Sie wird vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft erstellt. Die Hochschul-Chefs wollen an der Situation auch nicht viel ändern: Wenn es nach ihnen geht, wird auch in Zukunft mehr als die Hälfte des wissenschaftlichen Personals nur befristet angestellt.