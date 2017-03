Nicht aber über die Zeit davor - und das, was bisher an Überresten gefunden wurde, hat für die Wissenschaftler kein einheitliches Bild ergeben. Jetzt hat ein Forscherteam aus Portugal eine neue Theorie aufgestellt: Es gab einfach ganz viele verschiedene Menschengruppen mit verschiedenen Merkmalen, die neben- und miteinander lebten.

Das machen sie fest an Schädelfragmenten, die sie 2014 in einer Höhle in Portugal gefunden haben. Die Knochen stammen aus einer Zeit vor ungefähr 400.000 Jahren. Die Frühmenschen, die zu dieser Zeit lebten, werden von manchen Forschern als homo heidelbergensis bezeichnet. Etwa gleich alte Knochen wurden bereits in Spanien, aber auch in Deutschland gefunden. Das Problem für die Forscher ist, dass sich die Menschen in dieser Epoche offenbar in ihrer Anatomie teilweise erheblich unterscheiden. Auch bei dem Fund in Portugal haben die Wissenschaftler eine Kombination von Merkmalen gefunden, die sich bei keinem anderen Knochenfund nachweisen lassen. Deshalb gehen die Forscher davon aus, dass die Frühmenschen keine anatomisch homogene Gruppe waren.