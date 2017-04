Humane Papillom Viren, kurz HPV. Eine Studie in den USA hat ergeben, dass fast die Hälfte der US-Amerikaner zwischen 18 und 59 Jahren sich mit HPV angesteckt haben. Und davon wiederum etwa die Hälfte sind mit HPV-Stämmen infiziert, die das Krebsrisiko erhöhen.

Wie viele Menschen in Deutschland HPV in sich tragen, das untersucht gerade das Robert-Koch-Institut in Berlin. Ergebnisse der Studie sollen 2018 kommen. Bei einer älteren Studie von vor zehn Jahren war etwa jede fünfte Frau zwischen 10 und 30 infiziert.

Gegen einige HPV-Stämme gibt es seit mehr als zehn Jahren eine Impfung. Sie schützt vor Krebsvorstufen am Gebärmutterhals. In Deutschland wird die Impfung für Mädchen zwischen neun und vierzehn empfohlen. Laut RKI ist aber aktuell nur knapp jedes dritte Mädchen in dem Alter gegen HPV geimpft.