Die Abgeordneten des Bundesstaats Illinois haben darüber abgestimmt und mit knapper Mehrheit entschieden, dass Obamas Geburtstag am 4. August nicht zu einem regionalen Feiertag erklärt wird. Demokraten-Politiker hatten dafür plädiert - mit dem Argument, der Obama-Feiertag würde einen Mann ehren, dessen Heimat Chicago sei und der dem Senat in Illinois gedient habe. Der Republikaner Steve Anderson hielt aber dagegen, dass nicht mal Obama selbst einen bezahlten Urlaubstag für Staatsangestellte wolle, weil der Bundesstaat so knapp bei Kasse sei. Außerdem argumentiert der Republikaner, dass es auch keinen Feiertag für Ex-Präsident Ronald Reagan gebe - und der sei sogar in Illinois geboren, Obama dagegen auf Hawaii.