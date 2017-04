In Indien haben Holzfäller im Wald ein Mädchen entdeckt, das vermutlich jahrelang mit Affen zusammengelebt hat. Es bewegte sich auf allen Vieren, konnte nicht sprechen und als die Holzfäller es mitnehmen wollten, wurden sie von den Affen angegriffen.

Jetzt wird in Vermissten-Registern gesucht, ob das Mädchen dort vermerkt ist - ihr Alter wird auf etwa zehn Jahre geschätzt. Sie ist in medizinischer Behandlung, war unterernährt und hatte Wunden am Körper, mittlerweile soll es ihr aber schon besser gehen: Die Ärzte sagen, dass sie zwar weiter nicht spricht, aber zuhört und lächelt und normal laufen kann. Die Behörden wissen noch nicht, warum das Kind im Wald gelebt hat. In Indien werden jedes Jahr zehntausende Kinder als vermisst gemeldet.