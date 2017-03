Wie die BBC berichtet, ist eine brüllende Raubkatze das Maskottchen des Militärbezirks Westjava. Die Statue sieht dem Original-Logo (s.o.) allerdings nur entfernt ähnlich.

In Indonesien ist eine Tiger-Statue in Westjava zum viralen Hit geworden, weil sie freundlich zu grinsen scheint, anstatt Angst einzuflößen.

In den sozialen Medien haben sich Nutzer über die harmlose Statue lustig gemacht und sie in Comics vom Dschungelbuch eingebunden oder in Fotos montiert.