Die EU-Kommission hat sich offenbar aus Kostengründen dagegen entschieden. Das berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das Europaparlament hatte das kostenlose Interrail-Ticket vorgeschlagen, um den Zusammenhalt in der EU zu stärken und für umweltfreundliche Verkehrsmittel zu werben.

Laut der Kommission hätte die Umsetzung aber rund 2,3 Milliarden Euro gekostet - deshalb ist die Idee erstmal vom Tisch.

Stattdessen sollen einige Jugendliche in der EU Reisezuschüsse für Züge und Busse bekommen - in Höhe von 350 bis 500 Euro. Dafür soll ein Vergabeverfahren entwickelt werden, das die Kommission am Montag offiziell vorstellen will.