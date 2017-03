So will es die katholische Kirche in Sizilien. Der Erzbischof dort hat die Order ausgegeben: Mafiosi dürfen nicht mehr Tauf- oder Firmpate werden. Das berichtet die Tageszeitung Gionale di Sicilia. Zur Aufgabe eines Taufpaten gehört es laut Kirchenrecht, den Eltern dabei zu helfen, dass das Kind ein christliches Leben führt.

Zu dem Kirchenbezirk des Bischofs gehören berüchtigte Mafia-Orte wie etwa Corleone oder Cinisi. Der Erzbischof von Sizilien ist bekannt dafür, gegen die Mafia vorzugehen. Er bekommt deshalb seit gut acht Jahren Polizeischutz. Er hatte sich etwa geweigert, den Trauergottesdienst für einen getöteten Mafia-Boss in der Kathedrale abzuhalten. Der Mafiosi war bei einer Schießerei mit der Polizei ums Leben gekommen. Außerdem hat der Bischof katholischen Bruderschaften verboten, Mitglieder der Mafia in ihren Reihen aufzunehmen.