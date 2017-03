In der kanadischen Stadt Onoway haben sich am Montag viele verwundert die Augen gerieben: aus ihren Leitungen kam nämliches pinkes Wasser.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="de"><p lang="en" dir="ltr">The stages of pink at one household. Alberta Environment to have water speacialist in <a href="https://twitter.com/hashtag/Onoway?src=hash">#Onoway</a> today. <a href="https://twitter.com/GlobalEdmonton">@GlobalEdmonton</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/yeg?src=hash">#yeg</a> <a href="https://t.co/7B9NFl936l">pic.twitter.com/7B9NFl936l</a></p>— Shallima Maharaj (@ShallimaGlobal) <a href="https://twitter.com/ShallimaGlobal/status/839219819052294144">7. März 2017</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Und dann wurden viele auch ziemlich sauer, weil sie erst am nächsten Tag erfuhren, was der Grund dafür war: eine Chemikalie, mit der die Stadtverwaltung das Wasserwerk gespült hatte, um Eisen und Mangan zu entfernen.

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="de"><p lang="en" dir="ltr">There's something in the water in <a href="https://twitter.com/hashtag/Onoway?src=hash">#Onoway</a>, Canada…<br>RUN!…RUN!…IT'S THE BLOB!