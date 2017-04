"In der Gerichtsmedizin ist die Haaranalyse gerade nicht mehr das Maß der Dinge, weil es einige Fälle gegeben hat, in denen sich die Analyse als falsch erwiesen hat. Deswegen gilt aktuell die DNA-Analyse als Goldstandard in der Forensik und vor Gericht. Trotzdem hat die Haar-Analyse ihre Vorteile."

Wenn die Methode ausgereift ist, kann sie Vorteile gegenüber einer DNA-Analyse bringen. Angenommen, es geht um genetisch identische Zwillinge; wenn einer etwa übergewichtig und der andere schlank ist, könnte die Haar-Methode sie identifizieren.

Und die Keratin-Analyse bringt noch einen Vorteil. Angenommen, man hat nur Haare zur Verfügung, dann könnte sie hilfreich sein. Haare können an einem Tatort je nach Witterung schnell kaputt gehen und die DNA sitzt im Haar nur in der Wurzel. Da könnte es helfen, wenn man auch aus dem Rest des Haares etwas herauslesen kann. Bis die Methode so weit ausgereift ist, dass man sie als Beweismittel vor Gericht zulassen kann – vielleicht in Kombination mit schon gängigen DNA-Analyse - ist es noch ein weiter Weg.