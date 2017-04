Der Bundesgerichtshof hat geurteilt, dass Fahrer, die Cannabis konsumiert haben, mit Konsequenzen rechnen müssen - auch wenn der Konsum schon länger zurückliegt.

Im konkreten Fall war ein Mann bei einer Verkehrskontrolle gestoppt worden. In seinem Blut konnte THC, also ein cannabinoider Wirkstoff, nachgewiesen nachgewiesen werden. Der Mann musste seinen Führerschein abgeben. Einige Oberlandesgerichte waren der Ansicht, der Fahrer habe nicht erkennen können, ob das Cannabis in seinem Körper noch wirke. Laut Bundesgerichtshof spielt das keine Rolle. Wer kifft, ist den Richtern zufolge immer verpflichtet, vor der Fahrt herauszufinden, ob er fahrtüchtig ist.