In einem Wald in Staffordshire in England läuft gerade ein ungewöhnliches Experiment.

Wie die BBC berichtet, haben Wissenschaftler haben riesige Rohre auf dem Waldboden verlegt. Aus diesen Rohren strömt Kohlendioxid. Die Forscher wollen so rausfinden, wie die Bäume auf ein erhöhtes CO2-Level in der Atmosphäre reagieren - und zwar so, wie es wahrscheinlich in ein paar Jahrzehnten sein wird.

Manche Klimaforscher gehen davon aus, dass die Bäume den Klimawandel abfedern werden, weil sie dann wachsen und mehr CO2 aufnehmen. Die Forscher in England glauben aber, dass die Anpassungsfähigkeit begrenzt ist. Sie befürchten, dass die Bäume zum Beispiel irgendwann nicht mehr genug Nährstoffe und Wasser haben. In dem Forschungsprojekt wollen sie unter anderem herausfinden, wann dieser kritische Punkt erreicht ist. Die Bäume sollen rund 10 Jahre eine Extra-Portion CO2 bekommen.