Über viele Jahre lebten die Menschen in Boyacá im Nordosten von Kolumbien vom Kokain-Anbau. Heute produzieren sie Kakao. Das bringt ihnen zwar weniger Geld - aber mehr Frieden.

Inzwischen beliefern sie drei Schoko-Geschäfte in der Hauptstadt Bogotá, die vor allem Heiße Schokolade anbieten. Wie die Zeitung El País berichtet, sollen weitere 30 Läden in ganz Kolumbien entstehen.

Die Zeitung hat sich die Entstehung des Kakao-Geschäfts angeschaut. Zuerst lebten viele Menschen in der bergigen Region an der Grenze zu Venezuela vom Smaragd-Abbau, der in den 80er Jahren zu einem schmutzigen Geschäft wurde - mit mehr als 3.000 Toten. Mit dem Kokain ab den 90er Jahren wurde es noch schlimmer, erst kamen die Farc-Guerilleros und dann die Paramilitärs.