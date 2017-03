Laut einer neuen Krankenkassenstudie haben immer mehr Menschen in Deutschland Probleme ein- und durchzuschlafen. Gründe dafür sind Stress am Arbeitsplatz oder in der Familie, seelische und körperliche Belastungen oder nächtlicher Lärm. Demnach leidet heute jeder zehnte unter besonders schweren Schlafstörungen. Verglichen mit der ersten Erhebung im Jahr 2010, ist die Zahl der Betroffenen um fast 70 Prozent gestiegen. Die Krankenkasse spricht deshalb von einem unterschätzten Problem.