Forscher der Universität Maryland in den USA haben untersucht, wie sich die Droge auf die Tiere auswirkt. Dafür gab es für die Krebse Alkohol, zugesetzt in das Wasser ihres Versuchsaquariums. Die Forscher stellten fest, dass die Krebse unterschiedlich schnell betrunken wurden - offenbar abhängig davon, ob sie vorher zusammen mit Artgenossen gehalten wurden. War ein Krebs vor dem Experiment allein im Becken, brauchte er mehr Alkohol. Bei Krebsen, die in Gruppen gehalten worden waren, reichte weniger, bis der Alkohol ihnen anzusehen war. Die Forscher gehen davon aus, dass sich das soziale Umfeld auf Nervenzellen auswirkt - und damit auch darauf, wie sie mit einzelnen Stoffen umgehen. Was genau sich ändert, wollen die Forscher in weiteren Studien herausfinden.