Im Deutschen Zentrum für Luft-und Raumfahrt in Jülich ist heute eine neue Sonne aufgegangen.

Sie besteht aus 149 Großkino-Projektoren, es ist die größte künstliche Sonne der Welt. Mit rund 350 Kilowatt hat die künstliche Sonne den Angaben zufolge etwa das Zehnfache der Leistung herkömmlicher Laboranlagen.

Forscher wollen mit dem sogenannten Synlight herausfinden, wie man Energie aus Sonnenlicht effizienter nutzen kann. Zum Beispiel, um Wasserstoff zu gewinnen. Der gilt als besonders umweltfreundlicher Treibstoff - ihn zu gewinnen, ist im Moment aber noch sehr aufwändig und braucht viel Energie.

Mit "Synlight" wollen die Experten in Jülich neue Möglichkeiten testen, das Verfahren einfacher und effizienter zu machen. Die künstliche Sonne bietet dafür ideale Bedingungen: Ihr Licht ist immer gleich, es wird nicht von Wolken oder Luftströmungen beeinflusst. Das ist für Laborexperimente sehr wichtig, hat aber auch einen Preis: "Synlight" verbraucht in vier Stunden so viel Strom wie ein Vier-Personen-Haushalt im Jahr.