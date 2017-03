In Nordheim am Main in Bayern soll jetzt der erste Friedweinberg entstehen. Bis jetzt stehen auf dem mehrere tausend Quadratmeter großem Weinberg noch Rebstöcke dicht an dicht. Die sollen teilweise gerodet werden.

Laut dem Nordheimer Bürgermeister Guido Braun werden derzeit Gespräche mit einem Landschaftsarchitekten geführt. Er gehe davon aus, dass im Frühjahr 2018 die ersten biologisch abbaubaren Urnen in den Boden kommen können.

Die Urnen kommen dann unter die verbliebenen Rebstöcke, Namensschilder an den Pflanzen sollen an die Verstorbenen erinnern.