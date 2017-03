Landwirtschaft würde auch mit weniger Pestiziden funktionieren.

Das schreiben französische Forscher im Fachmagazin Nature Plants. Sie haben sich fast 1000 Bauernhöfe in Frankreich angeschaut, die konventionelle Landwirtschaft betreiben, also keine Bio-Höfe. Über drei Jahre wurde gemessen, wie viel diese Farmen produzieren, wie viel Geld sie damit machen – und wie viel Pestizid sie spritzen. Zu diesen Pestiziden gehören hauptsächlich Mittel gegen Insekten, Unkraut und Pilzbefall, aber auch gegen Nagetiere, Schnecken und andere Schädlinge. Gleichzeitig haben sich die Wissenschaftler noch die Umweltbedingungen einzelner Farmen angeschaut, also wie fruchtbar die Böden sind und wie das Klima in der Region ist und ökonomische Faktoren, also zum Beispiel wo die Bauern ihre Produkte verkaufen. Daraus haben die Forscher dann ein mathematisches Modell gemacht, das zeigt, wie sich die Menge der Pestizide auf Ernte und Gewinn auswirkt.

Mehr Pestizide bedeuten nicht mehr Ertrag

Den Berechnungen der Forscher zufolge ernten nur sechs Prozent der Betriebe tatsächlich mehr, weil sie Pestizide einsetzen. Und das gilt vor allem für Monokulturen wie Rapsfelder, weil dort Schädlinge gleich das komplette Feld zerstören. Die Forscher kommen zu dem Schluss, dass die Bauern 42 Prozent weniger Gift spritzen könnten, ohne, dass sie wirtschaftliche Einbußen hätten.

Auf Deutschland übertragbar?

Ob die Studie auch auf Deutschland übertragbar ist, darüber sind Wissenschaftler hierzulande sich uneins. Einige sehen die Zahlen kritisch und glauben nicht daran. Aber die meisten sagen, dass die Situation in Deutschland wahrscheinlich ähnlich aussehen würde. Auch in Deutschland ist es so, dass Landwirte tendenziell zu viel Pestizide sprühen, oft auch prophylaktisch. Wenn zum Beispiel Regen angesagt ist, dann spritzen sie manchmal schon vorher Fungizide, damit die Ernte nicht verschimmelt. Wenn es dann doch nicht regnet, dann hätte das nicht sein müssen.

"Viele Bauern können sich nicht leisten, dass die Ernte ausfällt, da sorgen sie lieber vor. Dazu kommt, dass Pestizide ziemlich billig sind. Manche Forscher schlagen deshalb vor, eine Steuer einzuführen." Hören

Warum Pestizide gefährlich sein können