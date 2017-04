Wie bei Isaac Newton, dem vor seiner bahnbrechenden Erkenntnis angeblich ein Apfel auf den Kopf gefallen war oder bei Archimedes, mit seinem Heureka-Moment. Und wenn es dann Klick gemacht hat, fühlt sich der Moment auch ziemlich gut an. Aber wie kommt es dazu? Forscher der Ohio State Universität sagen, dass sie erkennen können, wenn sich ein Aha-Erlebnis anbahnt: an unseren Augen.

Die Wissenschaftler ließen 59 Studenten am Rechner ein Zahlen-Strategie-Spiel über etliche Runden spielen. Und immerhin 42 Prozent der Spieler hatten während des Spiels ein Aha-Erlebnis. Sie begriffen, dass es eine Strategie gibt, die immer zum Erfolg führt. Das Strategie-Spiel war komplex aufgebaut, aber am Ende waren die Gewinnchancen am besten, wenn man immer auf die niedrigste Zahl setze - die Null.

Kurz bevor die ein Versuchsteilnehmer dieses Aha-Erlebnis hatte stellten die Forscher fest: Bei der Person erweiterten sich die Pupillen, bevor sie die nächste Entscheidung treffen mussten. Die Forscher vermuten, dass die Teilnehmer mit Aha-Erlebnis eher das Problem analysiert haben, anstatt sich auf das Verhalten ihrer Spielgegner zu konzentrieren.