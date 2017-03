Einen Marathon laufen in unter zwei Stunden.

Davon träumen Läufer schon lange. Forscher aus den USA haben jetzt ausgerechnet, unter welchen Bedingungen das möglich wäre. Sie sagen, dass es schon möglich ist, dass dazu aber Folgendes zutreffen müsste:

- Die Schuhe müssten leichter sein. Die besten Schuhe wiegen 230 Gramm, sie dürfen laut den Forschern aber nur etwa 130 Gramm wiegen, also etwa so viel wie ein Kartenspiel.

- Außerdem müsste der Läufer die ersten 20 Kilometer im Windschatten vieler anderer Läufer bleiben.

- Die zweite Hälfte müsste der Läufer weiter im Windschatten bleiben, allerdings würde da eine Vierergruppe reichen. Gut wäre es, wenn die Strecke leicht bergab geht oder wenn es Rückenwind gibt.

Die Forscher sagen, unter diesen Bedingungen könnten Läufer den Marathon schneller laufen als in zwei Stunden. Allerdings gelingt das ihnen zufolge nur in Teamarbeit. Es sei schade, dass nur der Sieger ein hohes Preisgeld bekomme. Wenn das Preisgeld an eine Siegergruppe verteilt würde, wären sie motivierter, sich gegenseitig zu helfen und kämen dann auch schneller ins Ziel.

Aktuell liegt der Weltrekord für den Marathon bei einer Zeit von 2:02:57. Aufgestellt hat ihn der Kenianer Dennis Kimetto beim Berlin Marathon vor drei Jahren.