"Danke, Merkel!" - es gibt Sprüche, die findet man fast immer in den Kommentaren zu Artikeln im Netz.

Mit dem eigentlichen Thema haben sie nicht unbedingt was zu tun - da will jemand einfach nur pöbeln. Der norwegische Rundfunk NRK hat keine Lust mehr auf Trolle und ergreift Gegenmaßnahmen. Wer einen Artikel kommentieren will, muss ihn vorher auch gelesen haben.

Und zwar aufmerksam. Denn man muss drei Fragen zum Text beantworten, bevor man für die Kommentare freigeschaltet wird. Die Methode wird erst einmal bei ein paar Beiträgen getestet.

Ein Chefredakteur von NRK sagte, dass viele User nur den Titel und ein paar Zeilen lesen und sich dann ins Kommentargetümmel stürzen. Mit den drei Fragen stelle man sicher, dass die Debatte auf einer gemeinsamen Wissensbasis aufbaut. Eine kurze Denkpause tue wütenden Lesern auch gut. Für eine Bilanz der Neuerung sei es noch zu früh - die meisten Reaktionen seien aber positiv.