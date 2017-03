Heute ist in Deutschland der Startschuss für die neue staatliche Cannabis-Agentur gefallen.

Sie gehört zum Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte und soll in Zukunft den Anbau von Hanfpflanzen überwachen, konkret Anbau-Aufträge vergeben, die Cannabis-Ernte aufkaufen und an Arzneihersteller weiterverkaufen - ohne Gewinnabsicht. Allerdings wird das alles nur zu medizinischen Zwecken erlaubt sein, nicht zum Freizeit-Eigenkonsum. Cannabis kann bei Multipler Sklerose oder bei chronischen Schmerzen helfen, die Behörde will das parallel zur Freigabe aber noch genauer erforschen.

Bisher konnten sich rund 1000 Kranke mit einer Sondergenehmigung ihr Cannabis aus der Apotheke abholen; die ist mit dem neuen Gesetz nicht mehr nötig, in Zukunft reicht eine Verschreibung vom Arzt. Bis in Deutschland der legale Cannabis-Anbau los geht, dürfte es aber noch bis 2019 dauern, denn zuerst wird es ein EU-weites Ausschreibungsverfahren für Interessenten geben.

Bisher wird medizinisches Cannabis nach Deutschland importiert - 2016 waren es 170 Kilogramm.