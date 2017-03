Kurz vor dem Start wurde der Flug der Kanzlerin gecancelt. Grund ist das schlechte Wetter in den USA. Für die Ostküste wird in den nächsten Stunden ein Schneesturm erwartet. Merkel soll jetzt am Freitag nach Washington fliegen.

Vor dem Abflug hatte sie erklärt, beim Treffen mit Trump auf wirtschaftspolitische Themen zu setzen. Sie wolle den neuen US-Präsidenten davon überzeugen, wie wichtig gute Handelsbeziehungen seien. In den USA und Deutschland würden viele Arbeitsplätze davon abhängen.

Merkel hatte sich vorher mit den Spitzenverbänden der deutschen Wirtschaft getroffen. Es ist ihr erstes persönliches Treffen mit Trump. Der hatte Deutschland für den Exportüberschuss kritisiert und hohe Zölle für Einfuhren in die USA angekündigt.