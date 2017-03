In einer U-Bahn ersetzten sie einen normalen Sitz mit dem Modell eines männlichen Körpers, inklusive Penis. Wer sich in der Hektik zu schnell hinsetzt, wird zuerst unangenehm überrascht. Und entdeckt dann ein Schild am Boden mit der Aufschrift: "Ziemlich nervig, so fahren zu müssen - aber nichts im Vergleich zur sexuellen Gewalt, die Frauen alltäglich erleben müssen." Das Experiment wurde auch auf Video festgehalten.