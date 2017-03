Wer Opfer einer Vergewaltigung wird, der hat es häufig schwer vor Gericht nachzuweisen, was passiert ist.

In Mexiko gibt es jetzt einen Fall, bei dem der Angeklagte zugegeben hat, eine Frau missbraucht zu haben - und trotzdem freigesprochen wurde. Die Begründung des Richters in Mexiko Stadt: Dem 21-Jährige sei es nicht um sexuelle Lust gegangen, als er seine Mitschülerin an der Brust berührt und sie mit seinen Fingern vergewaltigt hat. Deswegen sei die Tat keine Vergewaltigung. Außerdem hätte das Opfer einfach weggehen können.

In Mexiko sorgt das Urteil für Empörung. Denn der Freigesprochene ist nicht irgendwer, sondern der Sohn einer wohlhabenden und einflussreichen Familie. Bürgerrechtler vermuten, dass er deswegen freigesprochen wurde. An der Vergewaltigung waren noch drei andere Männer beteiligt, in der Silvesternacht vor mehr als zwei Jahren. Ihr Verfahren läuft noch. Sie und das Opfer gingen alle zusammen auf eine Privatschule.