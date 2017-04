In einer Studie vom Institut der deutschen Wirtschaft steht, dass die Preiserhöhungen seit 2010 deutlich über der Teuerungsrate liegen. Am teuersten sind Studi-Wohnungen in München. Dort müssen Studenten mehr als 17 Euro pro Quadratmeter bezahlen. Dahinter kommen Stuttgart und Frankfurt mit mehr als 13 Euro pro Quadratmeter. In Hamburg, Köln und Heidelberg müssen Studenten etwa mit elf Euro rechnen.

Vergleichsweise günstig ist die eigene Studentenwohnung noch in Bochum und Leipzig. Dort lagen die Mieten im Schnitt noch unter 6,50 Euro pro Quadratmeter. Für die Studie analysierten die Forscher Wohnungsangebote von Immoscout und WG-Gesucht seit 2010.