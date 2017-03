Und wenn sie sich verbreiten, dann tun sie das normalerweise mit dem Wind, der sie vom trockenen Boden mitnimmt, oder sie schaffen es aus dem Wasser heraus, wenn Wellen brechen und klitzekleine Tropfen in die Luft kommen.Wissenschaftler vom MIT haben jetzt noch einen dritten Weg gefunden, wie Mikroorganismen reisen können: Nämlich dank Regentropfen.

Das Prinzip ist einfach: Jeder Regentropfen, der auf den Boden trifft, zerstäubt zu vielen kleinen Wassertröpfchen. Bei diesem Vorgang nimmt er Bakterien aus dem Boden mit - und entlässt manche davon beim Zerstäuben in die Luft. Die Forscher sprechen von etwa zehn Bakterien pro Tröpfchen. Nach ihren Berechnungen könnten so bei einem Regenschauer Milliarden von Bakterien in die Luft und in große Höhen gelangen, wo sie etwa die Wolkenbildung beeinflussen könnten. Bisher ist die Entstehung sogenannter Bio-Aerosole nur auf zwei Arten bekannt: Wenn Wind in trockenen Regionen Staub vom Boden aufwirbelt und Wenn feinste Luftbläschen an der Wasseroberfläche von Ozeanen zerplatzen.