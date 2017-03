Ein US-Forscherteam schaut sich gerade in einer groß angelegten Studie die Wasserqualität an der Küste Floridas an. Bis jetzt wissen sie schon: In ihren Proben schwammen vor allem die für das Auge unsichtbaren Mikrofasern aus Plastik. Und die kommen laut der Forscher vor allem von unseren Klamotten. Die sind meist aus synthetischen Fasern. Bei jedem Waschgang gelangt ein bisschen davon ins Wasser. Die Kläranlagen können das nicht rausfiltern, die Mikrofasern werden ins Meer gespült, lagern sich auf Algen ab oder landen in den Bäuchen von Fischen und damit am Ende wieder auf unserem Teller.

Von den 250 Wasserproben, die Helfer im Laufe eines Jahres gesammelt haben, enthielten fast 90 Prozent Plastikbestandteile. Die meisten dieser Bestandteile - 82 Prozent - waren Mikrofasern. Genauere Auswertungen kommen noch.

Die Forscher sagen: Die Hersteller von Waschmaschinen sollten sich um bessere Filter kümmern. Und unsere Kläranlagen sollten auch mit besseren Filtern ausgestattet werden.