Wissenschaftler der University of Lincoln haben die Mimik von knapp 30 Hauskatzen in einem Tierheim untersucht - mit Hilfe einer Software, die Gesichtsausdrücke codiert. Die Biologen haben sich angeschaut, wie sich die Gesichtsmuskeln der Tiere in verschiedenen Situationen verändern und welche Wirkung Menschen haben.

Katzen können demnach nicht viel mehr rüberbringen als: mäßiges Interesse, Angst und Frust. Glück oder Trauer kommen nicht vor. Blinzeln ist zum Beispiel ein Zeichen von Angst. Wenn Katzen frustriert sind, fauchen sie, lecken sich die Nase, zeigen ihre Zunge oder legen die Ohren flach an. Wut äußert sich laut der Studie durch lautes Miauen, Zähnezeigen und das Herunterklappen des Kiefers. Neigt die Katze den Kopf und schaut nach rechts, heißt das: Bin entspannt! Schaut sie nach links, soll das wohl heißen: Bin ängstlich!