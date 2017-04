Psychologen aus Kanada haben untersucht, warum das so ist. Sie sagen, es liegt an der Motivation. Genauer gesagt daran, dass sich unsere Motivation ändert, je näher wir einem Ziel kommen. In mehreren Experimenten stellten die Wissenschaftler fest, dass die meisten Menschen am Anfang von Hoffnungen und Erwartungen auf Belohnung angetrieben werden. Wenn sie zum Beispiel abnehmen wollten, stellten sie sich oft vor, wie sie aussehen wollten, oder kauften Kleidung mehrere Größen zu klein. Aber je näher sie ihrem Ziel kamen, desto weniger motivierte sie die Aussicht, bald in die neuen Klamotten zu passen.

Wer trotzdem durchhielt, der wurde durch etwas anderes getrieben - nämlich durch Pflichtbewusstsein und die Angst, das bereits Erreichte zu verlieren. Die Forscher sagen, speziell in Nordamerika seien die Menschen sehr gut darin, sich für ein Ziel zu begeistern und schlecht darin, es auch zu erreichen. Offenbar zieht bei ihnen das Pflichtbewusstsein nicht so stark wie die Aussicht auf Belohnung.