Was von ihnen zurück bleibt, ist vor allem Müll. Mehrere Erdbeben haben den wiederum in der Landschaft verteilt. Deshalb sollen Bergsteiger, Bergführer und Gepäckträger jetzt mit Taschen ausgestattet werden, mit denen sie den Müll einsammeln können. Ein Sprecher der örtlichen Bergsteiger-Vereinigung sagte, dass diese Taschen bereits im Basis-Camp seien. Jetzt müssten sie nur noch in die höher gelegenen Camps gebracht werden.

Jede der Taschen fasst etwa 80 Kilogramm Müll. Wenn sie voll sind, wird ein Hubschrauber sie zurück ins Basiscamp bringen.