Das haben Wissenschaftler aus Wales in einem Café ausprobiert. Ihre Versuche zeigen: Am Besten hilft es, wenn für wiederverwertbare Tassen nicht extra gezahlt werden muss und stattdessen Wegwerfbecher mit einer Art Straf-Abgabe belegt werden. Außerdem sollten die Becher bedruckt werden mit Botschaften, die die Konsumenten zu umweltfreundlichem Verhalten auffordern. Mit diesem Maßnahmen-Paket gelang es den Forschern, den Anteil von Mehrweg-Tassen in einem Café von gut fünf auf über 17 Prozent zu steigern.

Ihre Ergebnisse wollen die Wissenschaftler jetzt bei der britischen Regierung einreichen. Die hatte Experten dazu aufgefordert, Ideen zu präsentieren, wie sich Müll reduzieren lässt. Allein in Großbritannien werden nach Schätzungen jedes Jahr zweieinhalb Milliarden Kaffeebecher weggeworfen. Die Forscher glauben, dass ihre Vorschläge diese Zahl um 300 Millionen senken können.