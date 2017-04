Amalgam, Kunststoff, Keramik - beim Zahnarzt hat man heute so einige Möglichkeiten, sich seine Karies-Löcher stopfen zu lassen.

In der Alt-Steinzeit legten die Menschen offenbar auch schon Wert auf Zahnersatz statt Zahnverlust. Jedenfalls haben italienische Forscher im Norden Italiens zwei der weltweit ältesten Zahnfüllungen entdeckt. Sie steckten in 13.000 Jahre alten Schneidezähnen und bestehen aus Bitumen, also Erdharz. Das ist eine klebrige Masse, die aus Erdöl gewonnen wird - man könnte sagen: Naturasphalt. Untergemischt waren Pflanzenfasern und Haare. Das Bitumen im Zahnhohlraum hatte wohl gleich mehrere Funktionen: Desinfizieren, Schmerzen reduzieren und das Loch abdichten, damit keine Speisereste mehr reinkommen.

Ein Archäologe der Universität Bologna bezeichnete den Fund als außergewöhnlich. Demnach hatten die Vorderzähne jeweils ein großes Loch, das sich bis in die Zellstoffkammer tief im Zahn erstreckt. Offenbar hat der Zahnarzt der Alt-Steinzeit auch gebohrt. Über den Patienten lässt sich wenig sagen, außer: Er oder sie war wohl nicht mehr der Jüngste.