Forscher haben getestet, was klassische Musik mit eingesperrten Schimpansen macht - ob es ihnen danach besser oder schlechter geht. In einem zweiten Versuch stellten die Forscher den Tieren eine Jukebox hin. Dabei konnten sie selbst ihre Musik wählen, unter anderem Mozart, Beethoven, aber auch Adele und Justin Bieber.

Im Fachmagazin Plos One schreiben sie: Egal, was lief - den Schimpansen war es laut den Forschern total egal. Sie zeigten weder großes Interesse an der Musik, noch waren sie von den Tönen verängstigt oder gestresst. Vor kurzem erst war eine ähnliche Studie rausgekommen, da hatten Forscher den Musikgeschmack von eingesperrten Orang-Utans untersucht. Auch sie interessierten sich nicht dafür.

Die Forscher gehen inzwischen davon aus, dass nur Menschen verschiedene Musikstücke und -richtungen wertschätzen können.