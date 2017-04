Der Berliner "Tagesspiegel" berichtet, dass bei ihm eine Mail mit rechtsextremen Positionen eingegangen ist. Darin heißt es, der Anschlag in Dortmund sei die letzte Warnung. Gleichzeitig kündigte der anonyme Absender an, am 22. April werde "buntes Blut" fließen. Die Drohung zielt nach Einschätzungen aus Sicherheitskreisen auf angekündigte Proteste gegen den AfD-Parteitag in Köln.

Ob das Schreiben echt ist, prüft gerade die Bundesanwaltschaft. Die Ermittler nehmen die Mail nach eigenen Angaben ernst, sagen aber auch, dass es sich um Trittbrettfahrer handeln könnte.

Die Bundesanwaltschaft hat außerdem bestätigt, dass die am Tatort gefundenen Bekennerschreiben offenbar gefälscht waren und es daher Zweifel am islamistischen Hintergrund der Tat gibt.

Die Bundesländer überprüfen gerade ihre Sicherheitsmaßnahmen bei Großveranstaltungen. Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, gab es dazu diese Woche eine Telefonkonferenz der zuständigen Experten. Unter anderem sollen Kultur- und Sportereignisse von mehr Sicherheitspersonal geschützt werden.